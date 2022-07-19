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Candice Swanepoel'in minik bikinisinden görünen bikini izi dikkat çekti

19.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrikalı süper model Candice Swanepoel, Brezilya'nın turistik yeri Trancoso'da havuzda vakit geçirirken minik bikinisiyle objektiflere yakalandı.

Candice Swanepoel'in minik bikinisinden görünen bikini izi dikkat çekti

Güney Afrika doğumlu 33 yaşındaki süper model Candice Swanepoel,turuncu bikinisiyle hayran bıraktı.

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Arkadaşı Lais Ribeiro'nun Brezilya'nın Trancoso kentinde gerçekleşen düğüne katılan Candice, düğünden sonra güzel havanın keyfini sürdü.

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Minik turuncu bikinisiyle görüntülenen ünlü modelin, bikini bölgesindeki mayo izi dikkatlerden kaçmadı.

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2016 yılında Forbes tarafından dünyanın 8’inci en zengin modeli olarak ilan edildi.

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Victoria’s Secret meleği olarak ünlenen Candice Swanepoel ve nişanlısı Hermann Nicoli’nin 6 ve 4 yaşlarında iki oğlu bulunuyor.

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