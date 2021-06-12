Caner'den olay gönderme!

EURO 2020'de A Milli Takım kadrosuna seçilmeyen Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki sol beki Caner Erkin, kendisine görev verilmemesine tepki gösterdi. A Milli Takım'da yerine görev yapan sol bek Umut Meraş'ın İtalya karşısında zaaf gösterdiği tartışmaları üzerine sosyal medyada kıyaslama başladı. Bir sayfanın gazeteci Emre Bol'un, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" sözlerini paylaştığı gönderiye Caner de beğeniyle karşılık verdi.

"DEFANSİF AKSAMASI VAR"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro tercihlerini açıklarken Caner Erkin hakkında, "Bizim için özel bir oyuncu ancak kendisinin defansif anlamda aksamaları var. Bu sebeple aramızda olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.



