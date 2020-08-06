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Caner Erkin Beşiktaş'a veda etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren yıldız sol bek Caner Erkin siyah beyazlı kulübe veda etti.

Caner Erkin Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren yıldız sol bek Caner Erkin siyah beyazlı kulübe veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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CANER ERKİN BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

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