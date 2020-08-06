Caner Erkin Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren yıldız sol bek Caner Erkin siyah beyazlı kulübe veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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