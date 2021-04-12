Caner Erkin'den küfür açıklaması! Altay Bayındır...

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçta attıkları 2. golden sonra gol sevincine gelen Altay Bayındır'a küfürlü bir ifade kullandı. Caner Erkin, Bununla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime ne dediğimi, aramızda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'dan yediği golde barajın arkasında yatan Pelkas'ı da Altay Bayındır'ın değil Caner'in kaldırdığı belirtilmişti.



