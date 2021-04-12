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Caner Erkin'den küfür açıklaması! Altay Bayındır...

12.04.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Gaziantep FK maçında ettiği küfürün ekranlardan duyulmasının ardından bir açıklama yaptı.

Caner Erkin'den küfür açıklaması! Altay Bayındır...

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçta attıkları 2. golden sonra gol sevincine gelen Altay Bayındır'a küfürlü bir ifade kullandı. Caner Erkin, Bununla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime ne dediğimi, aramızda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'dan yediği golde barajın arkasında yatan Pelkas'ı da Altay Bayındır'ın değil Caner'in kaldırdığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır Caner Erkin
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok ahlaksız birisin yazık çok yazık
o kadarcık olsun varsın
Nerede ceza

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