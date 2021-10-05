Caner Erkin'den Şenol Güneş açıklaması

A Milli Takım'a yeniden dönen Caner Erkin, Norveç karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EURO 2020 ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Caner Erkin "Uzun senelerdir milli formayı terletiyorum, çok mutlu oldum. Avrupa Şampiyonası'nda da olmak isterdim ama nasip değilmiş. Elimden gelen her şeyi vermeye hazırım." dedi.

Milli Takım'da uyum sorunu olmayacağından bahseden Caner Erkin "Milli Takım'da hiçbir sıkıntı yoktu, hepimiz arkadaşız. Yeni bir hoca geldi, hepimiz kardeşiz. Milli Takım'da böyle problemler olmamalı, olmadı da zaten. Hayatımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Diğer maçı düşünmeden Norveç maçını düşünmemiz gerekiyor. Norveç'i yenecek kalitedeyiz. Yeneceğimize de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Şenol Güneş ile Stefan Kuntz arasında kıyas yapması istenen Caner Erkin "Şenol Hoca da çok değerliydi Kuntz Hoca da çok değerli. Her hoca elinden geleni yapıyor. Hocanın farklı bir sistemi vardır, oynattığı farklı bir sistem vardır. Değişiklik belki orada olabilir, futbolcu tercihleri farklı olabilir. Bunlar değişebilir. Futbol zaten futboldur." açıklamasını yaptı.

Daha önceki oyuncu tercihlerine gönderme yapan Caner Erkin "Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Burayı çok oyuncu hak ediyor. Takımlarında en iyi oynayan oyuncular burada olduğunda, hiçbir problem yaşamayız." dedi.

Caner Erkin son olarak "Stefan Kuntz oynatmak istediği futbolu bize yansıtmaya çalışıyor. Ne oynayacağımızı buradan söylememeyim. Hocamızın dediklerini yapalım, Norveç maçında bence sıkıntı olmayacak." ifadelerini kullandı.

