SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Caner Erkin'den Şenol Güneş açıklaması

Caner Erkin'den Şenol Güneş açıklaması

05.10.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızda Caner Erkin kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin'den Şenol Güneş açıklaması

A Milli Takım'a yeniden dönen Caner Erkin, Norveç karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EURO 2020 ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Caner Erkin "Uzun senelerdir milli formayı terletiyorum, çok mutlu oldum. Avrupa Şampiyonası'nda da olmak isterdim ama nasip değilmiş. Elimden gelen her şeyi vermeye hazırım." dedi.

Milli Takım'da uyum sorunu olmayacağından bahseden Caner Erkin "Milli Takım'da hiçbir sıkıntı yoktu, hepimiz arkadaşız. Yeni bir hoca geldi, hepimiz kardeşiz. Milli Takım'da böyle problemler olmamalı, olmadı da zaten. Hayatımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Diğer maçı düşünmeden Norveç maçını düşünmemiz gerekiyor. Norveç'i yenecek kalitedeyiz. Yeneceğimize de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Şenol Güneş ile Stefan Kuntz arasında kıyas yapması istenen Caner Erkin "Şenol Hoca da çok değerliydi Kuntz Hoca da çok değerli. Her hoca elinden geleni yapıyor. Hocanın farklı bir sistemi vardır, oynattığı farklı bir sistem vardır. Değişiklik belki orada olabilir, futbolcu tercihleri farklı olabilir. Bunlar değişebilir. Futbol zaten futboldur." açıklamasını yaptı.

Daha önceki oyuncu tercihlerine gönderme yapan Caner Erkin "Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var. Burayı çok oyuncu hak ediyor. Takımlarında en iyi oynayan oyuncular burada olduğunda, hiçbir problem yaşamayız." dedi.

Caner Erkin son olarak "Stefan Kuntz oynatmak istediği futbolu bize yansıtmaya çalışıyor. Ne oynayacağımızı buradan söylememeyim. Hocamızın dediklerini yapalım, Norveç maçında bence sıkıntı olmayacak." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
PARTNERParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecekParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecek
Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı!Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Caner Erkin Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

MHK Ali Palabıyık için kararını verdi

MHK Ali Palabıyık için kararını verdi

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman sürprizi!

Türk hakeminden şike itirafı! ''Teklif aldım''

Türk hakeminden şike itirafı! ''Teklif aldım''

Gerginlik yaşanmıştı! Mesut Özil açıklaması

Gerginlik yaşanmıştı! Mesut Özil açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'de istifa kararı

Süper Lig'de istifa kararı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.