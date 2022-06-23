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Caner Erkin gibi Inter'e gidiyor! Kim Min-jae'nin yeni adresi taraftarı şaşırtacak

23.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gelen transferler konuşulurken Kim Min-jae'nin ayrılığı herkesin moralini bozabilir. Sarı-lacivertli takımda defansın bel kemiği olan Kim Min-jae'yi İtalyan devi Inter istiyor. Caner Erkin'in Inter'e gitmesine 2016 yazında engel olamayan Fenerbahçe, bir diğer önemli futbolcusunu daha İtalyan devine uğurlamak üzere. İşte detaylar...

Caner Erkin gibi Inter'e gidiyor! Kim Min-jae'nin yeni adresi taraftarı şaşırtacak
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Şu sıralar VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, 2016/2017 sezonu öncesi Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmamış ve Inter'in yolunu tutmuştu. Roberto Mancini'nin Inter'den ayrılmasının ardından İtalyan devinin başına geçen Frank de Boer'un hışmına uğrayan Caner Erkin, aynı transfer penceresinde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen ve transferin gözdesi Kim Min-Jae de Inter yolunda. Kim Min-jae için bu kez İtalya'da haraketli transfer tartışmaları var.

NAPOLI DE İSTİYOR

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Kalidou Koulibaly'nin geleceği belirsiz olduğu için Napoli'nin, sarı-lacivertlilerin genç savunmacısıyla yakından ilgilendiği bildirilmişti. Napoli geçen yıldan beri Koreli oyuncuyu izliyor ve olası bir transfer fırsatını değerlendirmek istiyor.

CANER ERKİN GİBİ INTER'E GİDEBİLİR

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Ancak Güney Kore basını ise Inter'in, Napoli'ye bu konuda rakip olduğunu ve oyuncuyu transfer etmeye yaklaştığını bildirdi. Skriniar'ın Paris Saint-Germain'in'e (PSG) transferinin güçlü bir ihtimal haline geldiği ve bu oyuncunun yerinin Kim'le dolacağı da hatırlatıldı. Kim Min-Jae'ye yaz transfer döneminde bu iki kulübün dışında Tottenham, Everton, Rennes ve Sevilla gibi kulüplerden de teklifler geldiği belirtildi. Eğer yıldız stoper Inter'e giderse Caner'in aksine takımına bonservis kazandırmış olacak.

CANER ERKİN: "FRANK DE BOER, INTER KARİYERİMİ BİTİRDİ"

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Kısa süren Inter kariyerinin ardından geçtiğimiz yıllarda bir demeç veren Caner, "Amacının Inter gibi bir kulüpte düzenli olarak forma giymek ve kupalar kazanmaktı, bu nedenle Inter'e transfer olmuştum. Bunun yanında Inter taraftarının tadını çıkarmak istiyordum. Mancini görevden ayrıldıktan sonra ben kalıp savaşmak istedim. Ancak göreve gelen Frank de Boer'in bana karşı tutumu hiç hoş değildi. Beni altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu gibi bıraktı. Bu durum da kabul edilemezdi. Mancini beni sol kanatta oynatmak istiyordu ve sezon öncesinde oynanan tüm maçlarda şans tanımıştı. Bana çok güvendi. Gittiğine çok üzüldüm. Futbolda her şey olabilir. Ama Frank de Boer'in tutumu saygısızca ve kabaydı. Ben, o ekibin bir parçası olmaktan dolayı gurur duydum. Gittiğimiz her yerde çok popülerdik. Tesisler çok özeldi ve çok mutluydum. Frank de Boer'in bana karşı neden böyle bir tutum sergilediğini hiç anlamadım. İtalya'ya ayak bastığı günden itibaren hiçbir zaman planlarında yer almadım. Kişisel antrenörle takımdan ayrı olarak çalışmak zorunda kaldı. Tutumu, futbol kariyerimi tamamen değiştirdi, Bununla ilgili bir açıklama bulamıyorum" diye konuşmuştu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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