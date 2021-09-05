Caner Erkin havaalanından döndü, İstanbul'da kalıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kalacak gibi gözüküyor. Rizespor ile görüşme yapmak için havaalanı yoluna çıkan Caner Erkin, son dakika gelen bir bilgiyle geri döndü.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karagümrük Başkanı Süleymen Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelerek transferin detayları üzerine bir görüşme yapacak.

Bu görüşmenin ardından Caner Erkin'in Karagümrük'e imza atması bekleniyor.



