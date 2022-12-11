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Caner Erkin için deprem etkisi yaratan iddia! Pirlo ile soyunma odasında kavga...

11.12.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'ün sözleşmesini feshettiği Caner Erkin ile ilgili deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Pirlo'nun sistemine uymadığı için takımdan gönderildiği öğrenilen Caner Erkin'in kısa süre önce İtalyan teknik adamla soyunma odasına sözlü bir kavga ettiği iddia edildi. Caner Erkin'i sert bir dille eleştiren Pirlo'ya cevap vermekten çekinmeyen Caner'in sonunu bu olayın getirdiği ifade edildi.

Caner Erkin için deprem etkisi yaratan iddia! Pirlo ile soyunma odasında kavga...

Fatih Karagümrük'te yaptığı asistlerle, Süper Lig'de asist krallığında bulunan Caner Erkin'in takımdan gönderilmesi herkesi şaşırtmıştı. Akıllarda soru işareti bırakan bu ayrılığın perde arkası için olay bir iddia ortaya atıldı.

CANER ERKİN'E SOYUNMA ODASINDA ELEŞTİRİ

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Caner Erkin ile soyunma odasında herkesin içinde şiddetli bir kavgaya tutuşan Pirlo, tecrübeli oyuncuyu defans yapamamakla eleştirdiği iddia edildi. Caner Erkin'in de Pirlo'nun sözlerinin altında kalmayarak cevap verdiği ve ortamın gerildiği ifade edildi.

YÖNETİM ARAYA GİREREK YOLLARI AYIRDI

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Bu sözlü kavganın ardından Fatih Karagümrük yönetimi teknik direktörlerinin arkasında durarak Caner Erkin'i yolladığı iddia edildi. Ligde asist krallığında bulunan Caner Erkin'in yeni sezona bomba gibi başlamasından dolayı bu ayrılığa kimse anlam verememişti.


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