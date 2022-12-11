Caner Erkin için deprem etkisi yaratan iddia! Pirlo ile soyunma odasında kavga...

Fatih Karagümrük'te yaptığı asistlerle, Süper Lig'de asist krallığında bulunan Caner Erkin'in takımdan gönderilmesi herkesi şaşırtmıştı. Akıllarda soru işareti bırakan bu ayrılığın perde arkası için olay bir iddia ortaya atıldı.

CANER ERKİN'E SOYUNMA ODASINDA ELEŞTİRİ

Caner Erkin ile soyunma odasında herkesin içinde şiddetli bir kavgaya tutuşan Pirlo, tecrübeli oyuncuyu defans yapamamakla eleştirdiği iddia edildi. Caner Erkin'in de Pirlo'nun sözlerinin altında kalmayarak cevap verdiği ve ortamın gerildiği ifade edildi.

YÖNETİM ARAYA GİREREK YOLLARI AYIRDI

Bu sözlü kavganın ardından Fatih Karagümrük yönetimi teknik direktörlerinin arkasında durarak Caner Erkin'i yolladığı iddia edildi. Ligde asist krallığında bulunan Caner Erkin'in yeni sezona bomba gibi başlamasından dolayı bu ayrılığa kimse anlam verememişti.



