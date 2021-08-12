Caner Erkin için Trabzonspor görüşmeleri başlıyor!

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakıldığı gün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak, Abdullah Avcı’yı aradı… Beşiktaş’ta beraber çalıştığı Caner’in Trabzonspor’a gelmek istediğini söyledi. Bordo-mavililerin sol bek aradığı ortamda Caner’in yerli olarak iyi bir tercih olabileceğini söyledi.

Avcı bunu düşüneceğini, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na konuyu açacağını iletti. Ancak şu an için önceliğinin stoper olduğunu belirtti. Ayruca Caner’i her zaman beğendiğini ve onunla yeniden çalışmaktan büyük keyif alacağının altını çizdi.

Trabzonspor teknik direktörü Avcı’nın Molde maçından sonra Caner’le birebir bir görüşme yapacağı ve fikirlerini öğreneceğini gelen bilgiler arasında.



