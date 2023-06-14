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Caner Erkin ile yollar resmen ayrıldı! Fenerbahçe maçında formasını yere fırlatmıştı...

14.06.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye final mücadelesinde 2-0 mağlup olarak kupayı kaptıran Başakşehir'de karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in Emre Belözoğlu'na gösterdiği tepki gündem olurken, Başakşehir'den bir hamle gelerek Caner Erkin ile yollar ayrıldı.

Caner Erkin ile yollar resmen ayrıldı! Fenerbahçe maçında formasını yere fırlatmıştı...
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir henüz karşılaşmanın ilk saniyelerinde kalesinde gördüğü golle büyük bir şok yaşarken, mücadelenin 29. dakikasında rakibi karşısında 2-0 geriye düşmüş ve bu durum teknik direktör Emre Belözoğlu'nu oldukça kızdırmıştı.

Henüz 34. dakikada 3 değişiklik birden yapan Belözoğlu, Serdar Gürler, Caner Erkin ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Adnan Januzaj, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil etmişti.

FORMASINI YERE FIRLATMIŞTI

caner-erkin

Kenara gelen isimlerden Caner Erkin'in oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavır dikkat çekerken, hocasının yanından geçtikten sonra önce elindekini daha sonra formasını yere fırlatmıştı.

KARAR VERİLDİ! YOLLAR AYRILDI

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Başakşehir, sözleşmesi sona eren Caner Erkin'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

EYÜPSPOR İDDİASI

eyupspor-caner-erkin

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un Caner Erkin'in peşinde olduğu ve tecrübeli isme kısa zamanda teklif götüreceği öğrenildi. Caner Erkin'in Eyüpspor'un projelerini beğendiği ve transfere sıcak baktığı iddia edildi.


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