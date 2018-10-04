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Caner Erkin’in doğum günü kutlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2018 16:01 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcular ile teknik heyet, Malmö maçı için kamp yaptığı otelde başarılı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş gününü kutladı.

Caner Erkin’in doğum günü kutlandı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in doğum günü, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesi kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Caner Erkin’e mutluluklar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş caner erkin malmö

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam dglki niye pasta kestiniz
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