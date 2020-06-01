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Caner Erkin'in 'Günaydın 88' paylaşımının sırrı belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2020 14:00 | Son Güncelleme

Caner Erkin'in sosyal medyadan yaptığı, tartışmaya yol açan paylaşımın şifresine ulaşıldı. Beşiktaş Yönetimi'nin uzun süredir kendileriyle ilgilenmemesine içerleyen iki eski F.Bahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu'yla görüşüp, sözlü olarak anlaşmaya vardı. Caner'in bu paylaşımı Başkan Çebi'ye sitemdi.

Caner Erkin'in 'Günaydın 88' paylaşımının sırrı belli oldu

Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül, yeniden Kadıköy'e dönmeye hazırlanıyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile görüşüp, anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan paralarını alamayan ve uzun süredir yönetimin kendileriyle ilgilenmesini bekleyen iki tecrübeli isim, iletişim kopukluğu nedeniyle Emre Belözoğlu'nun "El birliğiyle F.Bahçe'yi şampiyon yapabiliriz" çağrısına olumlu yanıt verdi. Bu gelişmeyi öğrenen Beşiktaş Yönetimi de Caner ve Gökhan'a "Gelin alacaklarınızı ve yeni sözleşme şartlarını görüşelim" önerisinde bulundu. Caner'in bu nedenle "Günaydın 88" paylaşımında bulunduğu ve Beşiktaş Yönetimi'ne sitem ettiği yorumları yapıldı.

ISLA VE HASAN ALİ'NİN YERİNE

Caner ve Gökhan ikilisinin Emre Belözoğlu ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiği ve iki oyuncunun geri dönüşü onayladığı da bildirildi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, iki tecrübeli isim Caner ve Gökhan Gönül'ü, Isla ile Hasan Ali'nin yerine sağ ve sol kanada getirecek. Fenerbahçe'de çok başarılı bir dönem geçiren ve uyum sorunu yaşamayacağı öngörülen Caner ve Gökhan'ın sahada takıma ağabeylik ve liderlik yapması planlanıyor. Emre Belözoğlu bu şekilde yerli oyuncu kadrosunu güçlü tutup, yabancı sınırlamasının getireceği dezavantajları da ortadan kaldırma hesabı yapıyor.

TARAFTARLA HİÇ SORUN OLMAZ

Fenerbahçe'ye dönmeyi çok isteyen iki oyuncunun tek çekindikleri konu ise taraftar tepkisi. Belözoğlu'nun bu konuda da yıldız isimlere güvence verdiği öğrenildi. Belözoğlu, Fenerbahçe'ye yıllarca emek veren iki oyuncuyu taraftarın da bağrına basacağı konusunda ikna etti. Caner ve Gökhan'ın bu yaşanan gelişmelerden sonra Fenerbahçe'ye dönüşü resmi imzaya kaldı. Beşiktaş'ta 117 maça çıkan Caner, 5 gol ve 28 asistle müthiş bir performans sergiledi. Gökhan da 134 maçta 7 gol ve 13 asistle takımının hücum gücüne katkıda bulundu. Belözoğlu iki oyuncunun ligde hâlâ en iyi yerli sağ ve sol bekler olduğuna inanıyor. (Akşam)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
son kullanım tarihi geçmiş iki müzmin sakat!!! bir de verilen paraları beğenmezler. 1 maç oynar 5 maç yatarlar
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