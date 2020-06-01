Caner Erkin'in 'Günaydın 88' paylaşımının sırrı belli oldu

Sezon sonu Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül, yeniden Kadıköy'e dönmeye hazırlanıyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile görüşüp, anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan paralarını alamayan ve uzun süredir yönetimin kendileriyle ilgilenmesini bekleyen iki tecrübeli isim, iletişim kopukluğu nedeniyle Emre Belözoğlu'nun "El birliğiyle F.Bahçe'yi şampiyon yapabiliriz" çağrısına olumlu yanıt verdi. Bu gelişmeyi öğrenen Beşiktaş Yönetimi de Caner ve Gökhan'a "Gelin alacaklarınızı ve yeni sözleşme şartlarını görüşelim" önerisinde bulundu. Caner'in bu nedenle "Günaydın 88" paylaşımında bulunduğu ve Beşiktaş Yönetimi'ne sitem ettiği yorumları yapıldı.

ISLA VE HASAN ALİ'NİN YERİNE

Caner ve Gökhan ikilisinin Emre Belözoğlu ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiği ve iki oyuncunun geri dönüşü onayladığı da bildirildi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, iki tecrübeli isim Caner ve Gökhan Gönül'ü, Isla ile Hasan Ali'nin yerine sağ ve sol kanada getirecek. Fenerbahçe'de çok başarılı bir dönem geçiren ve uyum sorunu yaşamayacağı öngörülen Caner ve Gökhan'ın sahada takıma ağabeylik ve liderlik yapması planlanıyor. Emre Belözoğlu bu şekilde yerli oyuncu kadrosunu güçlü tutup, yabancı sınırlamasının getireceği dezavantajları da ortadan kaldırma hesabı yapıyor.