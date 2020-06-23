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Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak açıkladı: Beşiktaş'tan ayrılıyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler arasında yer alan Caner Erkin için karar verildi... Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ayrılığı açıkladı.

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak açıkladı: Beşiktaş'tan ayrılıyoruz

Kara Kartal’dan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli sol bekle görüşen yönetimin, kulübün belirlediği maaş planlamasına uymayan oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun, menajeri aracılığıyla kulüp bakmaya başladığı kaydedildi.

MENAJERİ AÇIKLADI!

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE..."

Batur Altıparmak,"Caner için ne Galatasaray'a ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Yurt dışı ihtimali her zaman var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada haksızlığa uğradı. Ayrılırken biraz acele etti." dedi.

CANER ERKİN'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'ın bu açıklamaları üzerine yıldız oyuncudan şu ana kadar herhangi bir yalanlama gelmedi.

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