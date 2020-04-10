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Caner Erkin'in menajeri konuştu: Teklif gelirse değerlendiririz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin için Fenerbahçe iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Caner Erkin'in menajeri konuştu: Teklif gelirse değerlendiririz

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.

Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi" şeklinde konuştu.

Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor.


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