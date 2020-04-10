Caner Erkin'in menajeri konuştu: Teklif gelirse değerlendiririz

Fenerbahçe'nin Caner Erkin'le görüştüğü iddiaları üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bir açıklama yaptı.
Radyogol'e açıklamada bulunan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi" şeklinde konuştu.
Caner Erkin'le birlikte Gökhan Gönül'ün de adı sarı lacivertliler ile anılıyor.
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