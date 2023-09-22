SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Caner Erkin'in sansasyonel golüyle Eyüpspor yine kazandı! Arda Turan'dan üst üste galibiyetler...

Caner Erkin'in sansasyonel golüyle Eyüpspor yine kazandı! Arda Turan'dan üst üste galibiyetler...

22.09.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaparak sezona bomba gibi başladı. Arda Turan'ın öğrencileri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin'in golü ise izleyenlerin gözünün pasını sildi.

Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, rakibini 2-0 devirerek liderliğini sürdürdü.

6 MAÇTA 6 GALİBİYET

c0493af3a019ea440795e58d75f30130

Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürdü. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un topladığı puanların yanında oynadıkları futbol büyük takdir topladı.

CANER'DEN MUHTEŞEM GOL

21b1f6587d839db7318d292af1036088

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde bu sezonun formda ismi Caner Erkin'den inanılmaz bir gol geldi. Ceza sahasının sağ köşesinden harika bir ayak içi vuruşu yapan Caner Erkin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Caner Erkin bu golüyle birlikte ligdeki gol sayısını 4'e çıkartmış oldu. Bu sezon 6 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 3 de asisti bulunuyor.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sumudica etkisi! Bu sezon bir ilki yaşadılarSumudica etkisi! Bu sezon bir ilki yaşadılar
İstanbulspor'da korkutan sakatlık!İstanbulspor'da korkutan sakatlık!
Ronaldo ve Talisca şov yaptı, Al Nassr kazandı!Ronaldo ve Talisca şov yaptı, Al Nassr kazandı!
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan Caner Erkin sezon ligde maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.