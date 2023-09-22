Caner Erkin'in sansasyonel golüyle Eyüpspor yine kazandı! Arda Turan'dan üst üste galibiyetler...

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, rakibini 2-0 devirerek liderliğini sürdürdü.

6 MAÇTA 6 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürdü. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un topladığı puanların yanında oynadıkları futbol büyük takdir topladı.

CANER'DEN MUHTEŞEM GOL

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde bu sezonun formda ismi Caner Erkin'den inanılmaz bir gol geldi. Ceza sahasının sağ köşesinden harika bir ayak içi vuruşu yapan Caner Erkin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Caner Erkin bu golüyle birlikte ligdeki gol sayısını 4'e çıkartmış oldu. Bu sezon 6 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 3 de asisti bulunuyor.

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