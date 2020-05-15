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Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, korona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddiaları yalanladı ve sosyal medya hesabından test sonucunu paylaştı.

Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda takımda korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Caner Erkin de testinin pozitif çıktığıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı. Caner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" açıklamasını yaparken, test sonuçlarının görüntülerini paylaştı.


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