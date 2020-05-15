Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda takımda korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Caner Erkin de testinin pozitif çıktığıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı. Caner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" açıklamasını yaparken, test sonuçlarının görüntülerini paylaştı.
Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!! pic.twitter.com/ZsMHDIqO7Q— Caner Erkin (@CanerErkin) May 15, 2020
Mustafa Cengiz taburcu oldu
TFF'den liglerle ilgili flaş açıklama
Kruse isyan etti
Beşiktaş Kulübü'nde virüs nasıl yayıldı?
Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat
Diş macunundan dolayı karantinada
Lucescu'dan Fenerbahçe yanıtı
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çebi ve Cengiz'e 'geçmiş olsun' telefonu
Topa tükürmek ve topu öpmek yasaklandı
Bundesliga tarihe şahitlik edecek! İlk onlar deneyecek...
60 kişi karantina altında
Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor
Trabzonspor'dan Josef hamlesi
Merih Demiral geri döndü!
Serie A başlıyor! İşte o tarih!
Okuyucu Yorumları 0 yorum