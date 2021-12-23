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Caner Erkin sosyal medyayı birbirine kattı! Trabzonspor'a transfer mi oluyor?

23.12.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Trabzonspor Haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialar sonrası bordo-mavili taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sosyal medyada "Caner Erkin'i istemiyoruz" etiketiyle binlerce paylaşım yapan Trabzonspor taraftarı, deneyimli futbolcuyu takımda görmek istemediklerini belirtti.

Caner Erkin sosyal medyayı birbirine kattı! Trabzonspor'a transfer mi oluyor?
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor'da sol bek pozisyonu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Fenerbahçe'den Vitor Pereira'nın isteğiyle gönderilen tecrübeli oyuncu için Trabzonspor iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bordo-mavililerin, deneyimli sol bek Caner Erkin'le temas kurduğu iddiaları sonrası taraftarlar kazan kaldırdı.

"CANER ERKİN'İ İSTEMİYORUZ"

Trabzonspor taraftarı, sosyal medyada yaptıkları binlerce paylaşımla "Caner Erkin'i istemiyoruz" etiketini gündemin zirvesine taşıdı. Deneyimli sol bekin Fenerbahçe geçmişinin olmasından dolayı bu transfere karşı çıkan taraftarlar, Trabzonspor yönetimine çok net mesaj gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
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