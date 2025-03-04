Caner Erkin taç kullanırken direkt kırmızı kart gördü! Hem de 90+9. dakikada... Sebebi herkesi şaşırttı

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini Emmanuel Boateng 52. ve 78. dakikalarda ve 90+4. dakikada David Okereke kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise yine oyuna ikinci yarıda dahil olan Tayfur Bingöl'den geldi.

TAÇ KULLANIRKEN KIRMIZI KART

Karşılaşmada dakikalar 90+9'u gösterirken Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, taç atışı kullanırken yan hakemin uyarısı sonrası orta hakem Alper Akarsu tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı.

KÜFÜR İDDİASI

Kimse ne olduğunu anlamazken Caner Erkin'in hakeme itirazları sırasında küfür ettiği ve yan hakemin orta hakemi uyarısı sonrası bu sebepten direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldığı öne sürüldü.