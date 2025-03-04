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Caner Erkin taç kullanırken direkt kırmızı kart gördü! Hem de 90+9. dakikada... Sebebi herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 11:20
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Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Gaziantep ekibi olurken, Eyüpspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin 90+9. dakikada gördüğü kırmızı kartla gündem oldu. İşte detaylar...

Caner Erkin taç kullanırken direkt kırmızı kart gördü! Hem de 90+9. dakikada... Sebebi herkesi şaşırttı
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini Emmanuel Boateng 52. ve 78. dakikalarda ve 90+4. dakikada David Okereke kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise yine oyuna ikinci yarıda dahil olan Tayfur Bingöl'den geldi.

TAÇ KULLANIRKEN KIRMIZI KART

ÖLÖM

Karşılaşmada dakikalar 90+9'u gösterirken Eyüpspor'un tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, taç atışı kullanırken yan hakemin uyarısı sonrası orta hakem Alper Akarsu tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı.

KÜFÜR İDDİASI

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Kimse ne olduğunu anlamazken Caner Erkin'in hakeme itirazları sırasında küfür ettiği ve yan hakemin orta hakemi uyarısı sonrası bu sebepten direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldığı öne sürüldü.

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Eyüpspor Arda Turan Caner Erkin kırmızı kart son dakika
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