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Caner Erkin ve Tolga Zengin, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle ifade verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2018 13:53 | Son Güncelleme

Geçen sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin savcıya “müşteki-şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Caner Erkin ve Tolga Zengin, Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle ifade verdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Beşiktaş A Takım İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek savcıya “müşteki-şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

İfade işlemleri sonrasında Caner Erkin basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Tolga Zengin ise, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyleyerek, “Derbiyle ilgili birkaç şey vardı, savcı onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla alakalı müşteki, güvenlik görevlisiyle alakalı olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 19 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Soruşturma kapsamında Şenol Güneş'e de çakmak atılmasıyla ilgili 45 kişi gözaltına alınmış, S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış kısa bir süre sonra da serbest bırakılmışlardı.

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