Caner Erkin Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne küfür etti

Caner Erkin, oynanan sezonun ilk mücadelesinde Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne küfretti. Beşiktaş-Akhisarspor mücadelesinde Mustafa Yumlu, Tolga Zengin ve Medel arasındaki gerilimin ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sistemine başvurdu. Tartışma esnasında olaya dahil olan Caner Erkin sarı kart görürken, kararı beğenmedi ve, "Bu VAR'dan bir b.. olmaz" ifadelerini kullandı. Caner'in bu sözleri kameralara yansıdı. (A SPOR)





