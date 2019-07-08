Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor sezonun 5. transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Akhisarspor’da forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde gerçekleşti. 31 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı.
15 Ocak 1988’de Trabzon’da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor formasını giyen 31 yaşındaki sporcu 2015 yılından beri Akhisarspor’da oynuyordu. (İHA)
Trabzon'dan bir transfer daha
Adanasporlular günü coşkuyla kutlandı
Madagaskar çeyrek finalde
Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...
Hasan Şaş'tan Falcao, Aboubakar, Nainggolan ve Costa sözleri
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kadınlar Dünya Kupası'nın sahibi ABD oldu
Numan Çürüksu Giresunspor’da
F.Bahçeli futbolcular taraftarla buluştu
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım
Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Mehmet Topal'dan alkış alan hareket
''Leverkusen'de mutluyum''
Real Madrid'den Milan'a gitti
İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde
Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu
UEFA'dan Trabzonspor kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum