SPOR

Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 5. transferine imza attı. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Akhisarspor’da forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleme imzaladı.

Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Demir Grup Sivasspor sezonun 5. transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Akhisarspor’da forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde gerçekleşti. 31 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ocak 1988’de Trabzon’da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor formasını giyen 31 yaşındaki sporcu 2015 yılından beri Akhisarspor’da oynuyordu. (İHA)


PARTNERO araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...O araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...
Sivasspor'dan Yambere harekatıSivasspor'dan Yambere harekatı
Muammer Yıldırım, Sivasspor'daMuammer Yıldırım, Sivasspor'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Transfer Caner Osmanpaşa

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Mesut Özil'den olay paylaşım!

Süper Lig'den Premier Lig'e gidiyor

Süper Lig'den Premier Lig'e gidiyor

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'a Brezilyalı stoper

Sivas'a Brezilyalı stoper

Sivasspor'da Samassa an meselesi

Sivasspor'da Samassa an meselesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Sivasspor, Yambere’ye teklif götürecek

Sivasspor'dan Yambere harekatı

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Sivasspor’da kombine fiyatları belli oldu

Sivasspor’da kombine fiyatları belli oldu

Sivasspor, Aaron Appindangoye'yi renklerine bağladı

Sivasspor'dan üçüncü transfer

Demir Grup Sivasspor, Zülfikar Yıldırım'la ilgileniyor

Çalımbay'dan transfer hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.