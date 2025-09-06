SPOR

Caner Pekşen, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın menajeri oldu

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı menajerliğine, daha önce takımda iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen getirildi.

Berker İşleyen

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nın yeni takım menajeri Caner Pekşen oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır. Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki ise hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edecektir. Takım menajerimiz Caner Pekşen’e yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

