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Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2018 00:27 | Son Güncelleme

Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Caner Toygar’ın intihar girişiminde bulundu.

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Evlilik programlarında adını duyuran Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İHA'nın verdiği bilgilere göre; ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Caner'in intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı.

Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin sürprizler var son sözler güzeldir" ifadelerini kullanan Toygar, canlı yayında veda niteliğinde konuşmasıyla ağlayarak canlı yayını bitirdi.

İŞTE İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN ÖNCE YAPTIĞI CANLI YAYIN

Caner Toygar'ın Instagram canlı yayınında söylediği sözler de dikkat çekti.

İşte Toygar’ın son paylaşımı…

Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın acıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir

canertoygarofficiall (@canertoygarofficiall)'in paylaştığı bir gönderi ()

CANER TOYGAR KİMDİR?

1 Ocak 1980'de Adana'da doğan Caner Toygar, Türkiye'ye adını bir izdivaç programı olan Gelinim Olur Musun? ile duyurdu. Bu programda Tülin Koca isimli yarışmacıyla fırtınalı bir ilişki yaşayan ve bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Toygar, yarışma sonrası çeşitli programlara katıldı.

Konuk olarak yer aldığı bir gündüz programına telefonla bağlanan Tülin Koca ile canlı yayında tartışıp kafasında bardak kıran Caner Toygar, bir kez daha gündem oldu. İlerleyen yıllarda müziğe yönelen ve "Naber Fıstık" adında bir albüm çıkaran Toygar, daha sonra oyunculuk da yaptı. Her iki alanda da başarıya ulaşamayan Caner Toygar, geçtiğimiz yıllarda bir izdivaç programında daha ortaya çıktı. Bu programda tanıştığı Berke Kentli isimli bir yarışmacıyla dünya evine girdi.

Oyunculuk ve şarkıcılık maceralarından sonra bir köfteci dükkanı açan ancak bu alanda da başarılı olamayan Caner Toygar, son olarak evlendirme konseptli bir arkadaşlık sitesi kurmuştu.

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