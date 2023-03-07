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Tişört nasıl yazılır, tişört yazımı nasıl olmalıdır? Tişört mü t-shirt mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.02.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe yazım kurallarına uygun olarak nasıl yazıldığı sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda doğru yazılışının nasıl olduğu pek çok kişi tarafından sorgulanan sözcüklerden biri de tişört olarak belirtilebilir. Tişört sözcüğünün İngilizceden dilimize geçtiği bilinir. Bir üst giyim parçasını temsil eden bu sözcük moda ve giyim sektöründe sıklıkla kullanılır. Alışveriş rutininde de yaygın olarak sesletilen tişört kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Tişört nasıl yazılır, tişört yazımı nasıl olmalıdır? Tişört mü t-shirt mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi, Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmemesi bakımından önem taşır. Dolayısıyla yabancı kökenli olup dilimize geçiş yaptığı görülen sözcüklerin doğru yazılışlarının da TDK kaynak alınarak öğrenilmesi gerekir. Türkçede Arapça, Fransızca, Farsça ve İngilizce kökenli pek çok sözcük yer alır. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ve İngilizce kökenli olan tişört sözcüğü de bunlardan biridir. Bu nedenle tişört doğru yazılışının, TDK güncel çevrimiçi sözlüğü kaynak alınarak açıklanması yerinde olacaktır.

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Tişört nasıl yazılır?

Bir üst giyim parçasını temsil eden tişört sözcüğü, gerek giyim gerek ise moda sektöründe kullanılan kelimeler arasındadır. Alışveriş bağlamında da pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılan bu sözcük, Türkçeye İngilizceden geçmiştir. Dolayısıyla tişört sözcüğünün kökeninin İngilizce olduğu söylenebilir. Bununla beraber "Tişört mü t-shirt mü?" sorusuna da sıklıkla yanıt arandığı görülür. Çünkü yabancı kökenli sözcüklerin ödünçlendiği dildeki yazılışıyla da yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Ancak Türkçe yazım kurallarına uyulması için tişört TDK kapsamındaki doğru yazılışının açıklanması mühimdir.

TDK güncel çevrim içi sözlüğü kullanılarak pek çok sözcüğün doğru yazılışı öğrenilebilir. Dolayısıyla İngilizce dilinden Türkçeye geçmiş olan tişörtün doğru yazılışı da TDK tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda açıklanabilir. Sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi için kullanılabilen güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu Sözlük'üne bakıldığı zaman tişört yazımının aşağıdaki gibi olduğu görülür:

  • Tişört
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Tişört yazımı ile ilgili örnek cümleler

İngilizcede "t-shirt" olarak yazılan ve Türkçeye "tişört" olarak geçen sözcük, bir üst giyim parçasını ifade eder. Bu sözcük günlük yaşamda sıklıkla giyilen bir üst giyim parçasını ifade ettiği için konuşma dilinde yaygın olarak kullanılır. Tişört sözcüğünün TDK kapsamındaki tanımı da aşağıdaki gibidir:

  • Tişört: Genellikle kısa kollu olan, pamuklu ve spor giysi

Yukarıda TDK kapsamındaki tanımı belirtilen tişört, isim türündeki bir sözcüktür. Bu sözcüğün cümle içerisindeki kullanımı ise aşağıdaki örnek cümlelerle pekiştirilebilir:

  • İnternet alışverişi üzerinden satın aldığım tişörtler tahmin ettiğimden daha güzelmiş.
  • Satın almak istediğim kaliteli tişört için yaklaşık bir haftadır harçlığımdan artan madeni paraları biriktiriyorum.
  • Genç girişimci olarak iş hayatına atılan Ayşe, toptan tişört satın alarak güvenilir bir sitede satış yapıyor.
  • Filiz'in annesi için satın aldığı tişört o kadar güzel ki kendisine hemen bu üst giyim parçasını nerede bulabileceğimi sordum.
  • Eğer hasta olmak istemiyorsan bu kış gününde tişört giymek yerine kazak veya uzun kollu bluz giymeyi tercih etmeni öneririm.
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