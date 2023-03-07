Karnabahar nasıl yazılır, karnabahar yazımı nasıl olmalıdır? Karnabahar mı karnıbahar mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi daha etkin bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin nasıl yazıldığının bilinmesi gerekmektedir. Yazımı en sık hataya düşülen kelime türlerinden biri de birleşik yapılı olan kelimelerdir. Karnabahar kelimesi de günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelimedir. Karnabahar kelimesinin doğru yazılışının hangisi olduğunu TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzunda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Karnabahar nasıl yazılır?

Karnabahar kelimesi anlamı bakımından kullanımı oldukça yaygındır. Türk Dil Kurumuna göre karnabahar, turpgillerden, çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarak kullanılan bir bitki anlamına gelmektedir. Ayrıca karnabahar kelimesi isim görevi görmektedir. İki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bir kelime olan karnabahar birleşik yapılıdır. Bu kelimeler ayrı ayrı ele alındığında farklı anlamlara sahip olsa da bir araya geldiklerinde tek bir anlama sahip olmaktadır. Bunlardan biri olan karnabahar TDK yazımı şu şekilde olmalıdır:

Karnabahar – Doğru Kullanım

Karnabahar – Yanlış Kullanım

Karnabahar mı karnıbahar mı?

Özellikle kış aylarında sık sık tüketilen bir sebze türü olan karnabahar yazımı en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Halk arasında karnabahar kelimesinin telaffuzu da "karnabahar" şeklindedir. Ancak bu yazım kılavuzuna göre yanlış bir kullanımdır. Hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde kullanımı oldukça yaygın bir kelime olan karnabahar burada olduğu gibi yazılmalı ve söylenmelidir. Karnabahar doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: