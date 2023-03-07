Oldum olası nasıl yazılır, oldum olası yazımı nasıl olmalıdır? Oldum olası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Oldum olası kelimesi hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Özellikle deyim olarak kullanılan oldum olası birleşik yapılı bir kelimedir. Oldum olası, iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile yeni bir anlam oluşturmaktadır. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzunda oldum olası ayrı mı yazılır sorusunun cevabı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Oldum olası nasıl yazılır?

Oldum olası kelimesi anlam bakımından sık sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre oldum olası kelimesi eskiden beri, kendimi bildiğimden beri, oldum bittim, oldum olasıya anlamına gelmektedir. Oldum olası kelimesi cümlenin öğeleri bakımından zarf görevi görmektedir. Ayrıca deyim olarak yaygın bir şekilde kullanılan oldum olası nasıl yazıldığı araştırılan kelimeler arasındadır. Oldum olası TDK yazım kılavuzuna göre ayrı ayrı yazılmalıdır.

Oldum olası – Doğru Kullanım

Oldumolası – Yanlış Kullanım

Oldum olası bitişik mi yazılır?

Birleşik yapılı kelimeler, iki farklı anlama sahip kelimenin bir araya gelmesiyle yeni bir anlam oluşturmasıdır. Ancak her birleşik yapılı kelimeler bitişik yazılmamaktadır. Bunlardan biri de oldum olası kelimesidir. Yazım kılavuzuna göre oldum olası ayrı ayrı yazılmalıdır. Oldum olası kelimesi bitişik şekilde yazıldığı takdirde yazım yanlışı yapılmış demektir. Bu sebeple oldum olası yazımı ayrı yazılmalıdır. Oldum olası doğru yazılışı ile ilgili örnek verilmesi gerekirse: