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Oldum olası nasıl yazılır, oldum olası yazımı nasıl olmalıdır? Oldum olası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.02.2023 05:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime dağarcığı bakımından oldukça geniştir. Bu kelimelerin bazıları farklı kökenlere aitken bazıları da Türkçe kökenlidir. Oldum olası kelimesi de Türkçe kökenlidir. Türkçeyi daha etkin bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin anlamlarını ve nasıl yazıldığının bilinmesi oldukça önemlidir. Oldum olası birleşik kelimesi de yazımı konusunda en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Peki, oldum olası nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Oldum olası nasıl yazılır, oldum olası yazımı nasıl olmalıdır? Oldum olası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Oldum olası kelimesi hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Özellikle deyim olarak kullanılan oldum olası birleşik yapılı bir kelimedir. Oldum olası, iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile yeni bir anlam oluşturmaktadır. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzunda oldum olası ayrı mı yazılır sorusunun cevabı açık bir şekilde belirtilmiştir.

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Oldum olası nasıl yazılır?

Oldum olası kelimesi anlam bakımından sık sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre oldum olası kelimesi eskiden beri, kendimi bildiğimden beri, oldum bittim, oldum olasıya anlamına gelmektedir. Oldum olası kelimesi cümlenin öğeleri bakımından zarf görevi görmektedir. Ayrıca deyim olarak yaygın bir şekilde kullanılan oldum olası nasıl yazıldığı araştırılan kelimeler arasındadır. Oldum olası TDK yazım kılavuzuna göre ayrı ayrı yazılmalıdır.

  • Oldum olası – Doğru Kullanım
  • Oldumolası – Yanlış Kullanım
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Oldum olası bitişik mi yazılır?

Birleşik yapılı kelimeler, iki farklı anlama sahip kelimenin bir araya gelmesiyle yeni bir anlam oluşturmasıdır. Ancak her birleşik yapılı kelimeler bitişik yazılmamaktadır. Bunlardan biri de oldum olası kelimesidir. Yazım kılavuzuna göre oldum olası ayrı ayrı yazılmalıdır. Oldum olası kelimesi bitişik şekilde yazıldığı takdirde yazım yanlışı yapılmış demektir. Bu sebeple oldum olası yazımı ayrı yazılmalıdır. Oldum olası doğru yazılışı ile ilgili örnek verilmesi gerekirse:

  • Oldum olası korku filmi izlemeyi sevmem. (Doğru Kullanım)
  • Biz bu meslek kusurundan oldum olası kendimizi kurtaramadık. (Doğru Kullanım)
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