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Canımız yansa da gönüllerimiz bir! TFF'den depremzedelere 20 Milyon TL'lik yardım kampanyası

07.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, depremzedeler için 20 Milyon TL'lik yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu. TFF, yaralı sayısının 20 bin 426'ya, ölü sayısının 3 bin 381'e yükseldiği depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. İşte TFF'nin paylaşımı...

Canımız yansa da gönüllerimiz bir! TFF'den depremzedelere 20 Milyon TL'lik yardım kampanyası

TFF depremzedeler için 20 Milyon TL'lik yardım kampanyası başlattığını duyurdu.Yapılan açıklamada Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan bu depremin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde sarılacağı vurgulandı.

"GÜN, TEK YÜREK OLMA GÜNÜDÜR"

Yardım kampanyası başlatma kararı aldıklarını duyuran TFF, "Gün tek yürek olma günüdür" ifadesine yer verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizin son zamanlarda karşılaştığı en büyük felaketlerden biri olan bu depremin yaralarını birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hep birlikte saracağımıza inanıyoruz. Federasyon olarak; milli yas ilan edilerek dalgalanan şanlı bayrağımızın yarıya çekildiği bu zor dönemde; ‘gün tek yürek olma günüdür’ diyerek yardım kampanyası başlatma kararı aldık. AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba TFF olarak 20 milyon TL bağış yaparak yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Milli takımlarımızın tüm mensuplarını, kulüp takımlarımızı, kulüp Başkanlarımızı, tüm futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi, temsilcilerimizi, derneklerimizi, iyi günde ve kötü günde futbol sevgisini cömertçe paylaşan tüm taraftarlarımızı halkımızın bu elim gününde depremzedelerimizin yanında durmaya ve başlattığımız kampanyaya nakdi olarak destek olmaya davet ediyoruz. Biz; büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorluklarda, felaketlerde birbirine daha da çok kenetlenen bir camiayız. Gelin bugün el ele verelim ve birlikte destek olalım. Söz konusu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerimize sabırlar niyaz ediyoruz. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyoruz."

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SOSYAL MEDYADAN 'DESTEK' PAYLAŞIMLARI

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla TFF'ye destek verdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

  • Helal olsun!

  • Helal olsun milli takım

  • Hepbirlikte el ele 5 10 demeden ne varsa atın dostlar canlar

  • Yüce Türk Milleti gün birlik olma günü. Allah’ım ülkemizi milletimizi koru. Güç kuvvet ver. Vefat edenlere rahmet et yaralılarımıza acil şifalar ver yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar ve dayanma gücü ver. Amin.

  • Hatay’a yardımlarınızı bekliyoruz İskenderun Denizciler mahallesi bir tane su bile dağıtan yok.

  • Biz birlikte çok güçlüyüz

  • Futbolcuları etiketleyin arkadaşlar, yayıldıkça tüm dünyadaki futbolculara ulaşabiliriz

  • Allah'ım milletimizin yardımcısı olsun

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