Canımızdan değerli mi! Fazla tüketildiğinde öldüren 7 besin

G\u00fcnde 6 litreden fazla i\u00e7ilen su\n\n18 elman\u0131n \u00e7ekirde\u011fi\n\n8 kilogram \u00e7ikolata\n\n113 fincan kahve\n\nOlgunla\u015fmam\u0131\u015f kay\u0131s\u0131, \u015feftali ve kiraz \u00e7ekirde\u011fi\n\n400 adet muz\n\n48 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 tuz\n\nPARTNERAndroid kullananlar dikkat: Telefonlar\u0131n\u0131z dinleniyor olabilirJaponlar yine yapt\u0131 yapaca\u011f\u0131n\u0131: Birbirinden tuhaf 15 Japon dondurmas\u0131Adana'da \u00fcretiliyor! D\u00fcnya o ya\u011f\u0131n pe\u015finde ko\u015fuyor
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