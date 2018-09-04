YEMEK

Canımızdan değerli mi! Fazla tüketildiğinde öldüren 7 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Her şeyin fazlası zarar lafı tam da burada anlam kazanıyor. Sağlıklı yaşam için her ne kadar bu besinlere ihtiyaç duysak da fazlasını yediğimiz zaman sağlığımızı elimizden alabiliyorlar, aman dikkat diyelim.

Canımızdan değerli mi! Fazla tüketildiğinde öldüren 7 besin

Günde 6 litreden fazla içilen su

su

18 elmanın çekirdeği

elma çekirdeği

8 kilogram çikolata

çikolata

113 fincan kahve

kahve

Olgunlaşmamış kayısı, şeftali ve kiraz çekirdeği

şeftali çekirdeği

400 adet muz

muz

48 çay kaşığı tuz

tuz


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Anahtar Kelimeler:
fazla yemek yemenin zararları Çikolata elma çekirdeği

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