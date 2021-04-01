Cankan'ın solisti Malik Ayhan son hali gündem oldu

Rap müzik ile arabeski bir araya getiren Cankan, 2008 yılında grup üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın aralarının açılması nedeniyle dağıldı.

19 Ağustos 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Konyalı olan CanKan grubunun üyesi Malik Ayhan, uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi.

'Yar Yar' ve 'Yaranamadım' şarkılarıyla tanınan ikiliden Ayhan, Star TV'de ekranlara gelen 'Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.

Fatih Altıntaş yüzünden meslektaşı İsmail YK'ye yüklendiğini belirten 43 yaşındaki şarkıcı, pişman olduğunu dile getirdi ve meslektaşına zeytin dalı uzattı.

'AYNI MAHALLEDE BÜYÜDÜK'

İsmail YK'nın kendisini taklit ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt veren Malik Ayhan, "Biz aynı mahallede büyüdük, aynı kültürü aldık" ifadelerini kullandı.

Kendi kendilerini piyasadan sildiklerini ve buna Fatih Altıntaş ile küsmelerinin neden olduğunu dile getiren Malik, 27 yıl sonra saçlarını kestirdi.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Yeni bir imaja bürünen ve büyük değişimi ile adından söz ettirmeyi başaran Malik Ayhan'ın son halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.