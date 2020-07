Çankaya Belediyesi 2019-2020 Dönemi Faaliyet Raporu onaylandı

Pandemi nedeniyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde sosyal mesafeye dikkat ederek toplanan Çankaya Belediye Meclisi, 2019-2020 Dönemi Faaliyet Raporu’nu onayladı.

Çankaya Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumları 2019-2020 Dönemi Faaliyet Raporu’nun onaylanmasıyla tamamlandı.

Pandemi nedeniyle Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 2. Dönem 72. Oturumunda görüşülen gündemin son maddesinin ardından Faaliyet Raporu oylandı. Çankaya Belediyesinin son 6 yılında hayata geçirilen projeler ve 10’u bu yıl yaşama geçirilecek 34 yeni projenin tanıtımının da yapıldığı kısa bir filmin ardından yapılan oylamada 2019 Faaliyet Raporu kabul edildi.

Meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilk döneminde önceki dönemlerden kalan borçları öderken hizmetleri hiç aksatmadıklarına dikkati çekti. Taşdelen, şunları söyledi:

“Kredi kullanma yetkisi almamıza rağmen kredi kullanmadan, belediyeyi borca sokmadan hizmet üretmeye bu dönemde de devam edeceğiz. Vatandaşını vergi olarak ödediği her kuruşu namusumuz bilerek harcayacağız. Elbette belediyenin eksikleri var, düzeltilmesi gereken hususlar elbette var. Ama her şey bizim elimizde değil. Pandemi döneminde vergi tahakkuk ettirdiğimiz esnafa, vatandaşa ne yapacağız? Yazık günah. Belediyeyi laboratuvar ortamında sadece rakamsal olarak düşünüp eleştirmek doğru değil. 15 Temmuz’da ekonomi nasıl sarsıldıysa pandemi döneminde de benzeri şeyler yaşandı. Bütün belediyelerin gelirleri pandemi ortamında yüzde 40 civarında düştü. Belediyeler buna rağmen vatandaşa en temel hizmeti götüren birimler olmaya devam edecek.”

Taşdelen, “Belediye başkanı olarak her bir kuruşun hesabını yapıyor, ihalelerimizi şeffaf yaparak herkesin girmesini sağlamaya çalışıyoruz, hizmeti en ucuza en iyi şekilde almaya çalışıyor, giderleri ciddi anlamda kısıyoruz. Her siyasi partiden vatandaşımızın bu belediye ‘Benim belediyem’ dediğini görerek mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında gelecek dönem açılışı yapılacak yüzme havuzu, Çankaya Evi, ek hizmet binası, gençlik merkezi, pazar yeri ve parklardan da söz eden Taşdelen, hiçbir mazerete sığınmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek tüm meclis üyelerine teşekkür etti.