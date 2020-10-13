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Çankaya’da Cumhuriyet coşkusu

ANKARA HABERLERİ  | 13.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, her yıl halk konserleri ve çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl pandemi nedeniyle vatandaşların bir araya gelemeyeceği etkinliklerle kutlayacak.

Çankaya’da Cumhuriyet coşkusu

Çankaya Belediyesi, her yıl halk konserleri ve çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl pandemi nedeniyle vatandaşların bir araya gelemeyeceği etkinliklerle kutlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarını sürdüren Belediye, ilköğretim çağındaki çocuklar için “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı resim yarışması yapacak.
Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet eden ilköğretim öğrencileri resim yarışmasına, 6-8 yaş, 9-11 yaş ve 12-13 yaş grubu olarak üç kategoride katılabilecek. Çocuklar, 35x50 boyutunda yapacakları resimleri, kendilerine en yakın Çankaya Evi’ne teslim edilecekler. Çankaya Belediyesi resim eğitmenlerinin değerlendireceği yarışma sonuçları, 26 Ekim 2020 tarihinde duyurulacak. Yarışmada dereceye giren her kategorideki üç öğrenciye Sanata Teşvik Ödülünün yanı sıra resimlerini sergileme ödülü de verilecek.
Bu yıl Cumhuriyetin ilanının 97. yılını pandemi koşulları gölgesinde kutlayacaklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini ve anlamını çocukların resmetmesi için Atatürk ve Cumhuriyet temasını seçtiklerini söyledi. Cumhuriyet’in insanı öncelik alan en demokratik yönetim biçimi olduğunu sözlerine ekleyen Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın hafızasındaki Atatürk ve Cumhuriyet resimlerini heyecanla bekliyoruz. Çünkü Cumhuriyet karanlığa ekilen yıldızdır. Çünkü Atatürk dünyada örnek alınmış büyük bir liderdir. Cumhuriyet demokrasi demektir. Cumhuriyet memleket demektir. Hiç kuşkusuz çocuklarımızın her biri birbirinden güzel ve anlamlı resimler yapacaklar. Ancak yarışmanın doğası gereği her kategoriden 3 çocuğumuza ödül vereceğiz” şeklinde konuştu.

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