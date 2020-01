Çankaya’da ücretsiz ağız-diş sağlığı hizmeti

Her yıl binlerce hastaya birinci basamak sağlık hizmeti ile ağız ve diş sağlığı hizmeti veren Çankaya Belediyesinin ağız-diş sağlığı polikliniklerinden 2019 yılında 3 bin 641 vatandaş yararlandı.

Başvuranların sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın verilen sağlık hizmeti Prof. Dr. Nusret Fişek, Çelikkale ve 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde ücretsiz veriliyor.

Çankaya Belediyesinin semtlerde bulunan ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetini sürdürüyor. Vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sağlıkta eşitlik ilkesi ile verilen ücretsiz hizmette diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği yer alıyor. Hizmetten geçtiğimiz yıl içerisinde çeşitli nedenlerle başvuran 3 bin 641 vatandaş yararlandı.

Sağlık hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve ücretsiz olması gerektiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hiçbir siyasi görüş ya da koşul aranmadan ve ayrım yapmadan hizmet verdiğimiz hizmetimiz, halkımızın kolaylıkla ulaşabilecekleri mesafede olması çok önemli. Hiçbir koşul aramadığımız ağız-diş sağlığı teşhis ve tedavisi hizmetinden Çankayalılar gönül rahatlığıyla yararlanabilirler. Çankaya için göreve geldiğimiz andan itibaren her alanda Çankayalıların mutluluğu ve konforu için çalışıyoruz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin randevu sistemiyle diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği işlemleri hizmetinin verildiği ağız ve diş sağlığı polikliniklerinin adres ve telefonları ise şöyle:

Çelikkale Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen

Tel: 482 56 60

Prof. Dr. Nusret Fişek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 207. Sok. No: 4 Yıldız - Tel: 441 39 43

100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: İşçi Blokları Mahallesi 1534. Sokak ile 1524. Sokak Kesişimi - Tel: 285 85 99