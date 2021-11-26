Çankırı'dan paylaştı! Tuğba Ekinci'nin derin dekoltesi...

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat'ın sunduğu Al Sana Haber programının bir diğer yorumcusu olan Tuğba Ekinci, Nihat Doğan'la kavga ederek programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı, en son Deniz Akkaya'ya sorduğu "Biseksüel misin?" sorusuyla adından söz ettirmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci'nin, göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.



Bir etkinlik için Çankırı'ya giden şarkıcı, buradan yaptığı paylaşımla kendisine hayran bıraktı.

