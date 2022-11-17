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Çankırı'da 15 Temmuz şehidinin adının verileceği okulun temeli atıldı

17.11.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı arsaya Türk Kızılayın katkılarıyla 15 Temmuz şehidi Serhat Önder adına yaptırılan okulun temeli atıldı.

Çankırı'da 15 Temmuz şehidinin adının verileceği okulun temeli atıldı

Hayırsever Alaattin Kahyaoğlu'nun, babasının vasiyeti üzerine bağışladığı Yeni Mahalle'deki arsaya Türk Kızılayın katkılarıyla okul inşa ediliyor.

15 Temmuz şehidi Serhat Önder'in adının yaşatılacağı okulun temel atma törenine Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Kahyaoğlu ile davetliler katıldı.

Ayaz, törende, eğitim yuvasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek okulda 15 Temmuz şehidi Önder'in adının yaşatılacağını belirtti.

Akbaşoğlu da okulda vatana, millete ve insanlığa hayırlı öğrencilerin yetişeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dualarla okulun temeli atıldı.

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