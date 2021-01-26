Çankırı'da koronavirüs değerlendirme toplantısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmediğini vurgulayarak, tedbirlerle yaşamayı sürdürmek gerektiğini söyledi.

Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda salgınla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da vaka sayılarında gerileme yaşandığına işaret etti.

- "Tedbirleri elden bıraktığımızda yükselişi görüyoruz"

Vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Ayaz, şöyle devam etti:

"Hastalık henüz bitmedi. Maskeleri çıkartmaya, tedbiri elden bırakmaya henüz çok erken. Onun için bir süre daha katı tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz. Tedbirlerin faydasını gördük. Hala yeni vakalarımız çıkıyor. Yoğun bakımda hastalarımız var, entübe hastalarımız var. Onun için tedbirleri elden bırakmayalım. Bu rahatlama, bir rehavet getirmesin. Her zaman korktuğumuz bu. Bunu daha önce defalarca tecrübe ettik. Tedbirleri elden bıraktığımızda yükselişi görüyoruz. Hastalığın en büyük özelliği kolayca bulaşması."

Çankırı'da aşılama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ayaz, "Sağlık çalışanlarımızın aşılanması tamamlandı. 85 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılamalarına devam ediyoruz. Bakanlığın aşıları 80 üzerine çekmesinin ardından hedef kitlemizi güncelledik. Şu ana kadar aşı olan vatandaşlarımızda görünen herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içinde aşı yaptırabilirler." diye konuştu.