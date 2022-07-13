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Çankırı'da yağmur suyunun aşındırdığı topraktan iskelet çıktı

13.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da yağmur suyunun aşındırdığı topraktan iskelet çıktı

Çankırı'da yağmur suyunun aşındırdığı topraktan iskelet çıktı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde yağmur suyunun toprağı aşındırması sonucu insan iskeleti ortaya çıktı.

İkizören köyünde etkili olan yağmur, Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta boş arazideki toprağı aşındırdı.

Aşınan toprağın altından çıkan kafatası ve kemikleri gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e bildirdi.

Ünver, konuyla ilgili gerekli kurumlara bilgi verdi.

Ünver, gazetecilere, dün akşam saatlerinde vatandaşların kafatasına benzer bir şey görmesi üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye gidip kemikleri incelediğini dile getiren Ünver, "İhtiyarlarımız, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler." ifadelerini kullandı.

Çankırı'da yağmur suyunun aşındırdığı topraktan iskelet çıktı

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