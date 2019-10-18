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Canlı aksiyon Peter Rabbit 2: The Runaway filminden ilk video geldi

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SİNEMA TV  | 18.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

Tavşan Peter'ın devam halkası "Peter Rabbit 2: The Runaway" filminden ilk teaser yayınlandı.

2018 yılında vizyona giren ve çok sevilen Peter Rabbit’in devam filmi olan Peter Rabbit 2: The Runaway’den yeni fragman geldi.

Dünya çapında 320 milyon dolar gişe elde eden ilk filmin ardından Sony Pictures Animation devam halkası için vakit kaybetmeden işe koyuldu. Yaramaz ve maceracı tavşan Peter'ın yeni macerasında, ilk filmin yönetmen ve senaristi Will Gluck geri dönüyor.

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda bir kez daha komedyen James Corden, güzel oyuncu Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Elizabeth Debicki ve Oscar adayı Margot Robbie gibi isimler yer alıyor.

Yeni devam filmi ile birlikte sevimli haydut geri dönüyor. Bea, Thomas ve tavşanlar derme çatma bir aile yarattılar, ancak en iyi çabalarına rağmen, Peter yine de yaramaz mizacını geride bırakamıyor gibi görünüyor. Peter bahçeden çıkarak kendisini yaramazlıklarının takdir edildiği bir dünyada buluyor, ancak ailesi onu aramak için ellerindeki her şeyi riske attığında, Peter nasıl bir tavşan olmak istediğini çözmelidir...

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Anahtar Kelimeler:
Tavşan Peter Will Gluck James Corden Margot Robbie

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