CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Ankaragücü, son Göztepe yenilgisi sonrası Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Takımı maça, yardımcı antrenörlerden Mustafa Dalcı hazırladı. Perşembe günü yapılan idmana başkan Fatih Mert de gelip bir konuşma yaptı.Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile çıktığı ilk lig maçında BB Erzurumspor karşısında 3 puanı 1-0'lık skorla almıştı. TD Abdullah Avcı, Ankara kafilesine 5 ismi almadı! Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ve Anders Trondsen'in sakat oldukları biliniyor...

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.30'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Ankaragücü'nün ilk 11'i: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan, Alper, Voca, Orkan, Saba, Borven

TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA DALCI YER ALACAK

Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.