CANLI | Ankaragücü-Trabzonspor

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Ankaragücü, son Göztepe yenilgisi sonrası Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Takımı maça, yardımcı antrenörlerden Mustafa Dalcı hazırladı. Perşembe günü yapılan idmana başkan Fatih Mert de gelip bir konuşma yaptı.Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile çıktığı ilk lig maçında BB Erzurumspor karşısında 3 puanı 1-0'lık skorla almıştı. TD Abdullah Avcı, Ankara kafilesine 5 ismi almadı! Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ve Anders Trondsen'in sakat oldukları biliniyor...
Maçın canlı anlatımı saat 19.30'da bu sayfada olacak.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
Ankaragücü'nün ilk 11'i: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan, Alper, Voca, Orkan, Saba, Borven
Henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan Ankaragücü'nde kulübün isteği üzerine Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan ve dün antrenör olarak anlaşmaya varılan Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkacak.
Süper Lig'in bu sezon galibiyetle tanışamayan tek takımı olan Ankaragücü'nün son 2 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitmişti.
Abdullah Avcı'nın gelişiyle 7 maç aradan sonra BB Erzurumspor karşısında kalesini gole kapatan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 3 maçta gol yemişti.
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