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CANLI | Atiker Konyaspor -Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

CANLI | Atiker Konyaspor -Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. Süper Lig’deki iki karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alan siyah-beyazlı ekipte lisansı çıkarılan Vincent Aboubakar da forma giyebilecek.

Ayrıca siyah-beyazlı ekipte Covid-19 nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Sergen Yalçın da geri döndü. Yalçın Konyaspor maçında takımın başında olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Necip, Welinton, Vida, NSakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven.

Konyaspor'un 11'i: Sehic, Skubic, Uğur, A. Kerim, Guilherme, Amir, Marko, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi.

ABOUBAKAR TRANSFERİ

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Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar’ın lisansı çıkarıldı. Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017’de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, bugünkü mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET!

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ

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Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında bugün Konyaspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Kafile, idmanın ardından akşam saatlerinde özel uçakla Konya’ya gidip kampa girdi. Koronavirüsü yenen Sergen Yalçın, bugünkü maçla takımının başına geri dönecek.

KONYASPOR'DA 3 EKSİK!

Süper Lig'de ilk haftayı BAY geçen, 2. haftada Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Konyaspor’da bugünkü Beşiktaş mücadelesi öncesinde 3 eksik var. Yeşil- Beyazlılar’da sakatlıkları süren; Anicic, Alper ve Erdon Daci, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi. Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.

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