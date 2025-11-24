SPOR

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Dün gece Fenerbahçe, Rize’de çok zorlu bir deplasman maçına çıktı. Haftaya Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacak sarı lacivertliler bu maçtan muhakkak 3 puan almak istiyordu. Rize maça hızlı başladı ve henüz ilk 15 dakikada skoru 2-0’a getirdi. Yasal bahis sitelerinden Fenerbahçe geri döner seçeneğine oynamak isteyenler büyük bir hüsran yaşadı.

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Gazeteci Murat Ağırel, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca hem X hem de Ekşi Sözlük’te bu konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Hem Bilyoner, hem Nesine hem de Tuttur gibi platformlar Fenerbahçe geriye düştükten sonra sistemi kilitledi ve Fenerbahçe lehine bahis oynama seçeneğini aktif etmedi.

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Maç 2-0'ken sistem Fenerbahçe lehine bahis yapılmasına izin vermezken, 2-2'den sonra oranlar düşünce aynı seçenek açıldı ve bahis yapılmasına izin verildi. Bahis sitelerinin risk yönetimi birimleri, maç 2-0 olduktan sonra canlı bahis seçeneğini kapattı.

Bu durum da Fenerbahçe lehine legal bahis oynayacak kişilerin sosyal medya üzerinden isyan etmesine neden oldu. Gazeteci Murat Ağırel’in paylaşımı da gündem oldu:

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

“YASAL BAHİS SİTELERİNİN HESAP VERMEZ TAVIRLARIYLA MÜCADELE”

“Bugün Çaykur Rizespor–Fenerbahçe maçı vardı. Rize ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Legal bahis sitelerinde canlı bahis oynayanlar, Fenerbahçe 2-0 geride olmasına rağmen ‘Fenerbahçe kazanır’ seçeneğini oynamak istediklerinde sistemin buna izin vermediğini gördü.

İlginçtir ki skor 2-2’ye geldikten sonra ve oranlar düşünce aynı seçenek tekrar açıldı ve bahis yapılmasına izin verildi. Peki neden? Çünkü bahis sitelerinin risk yönetimi birimi, bu kritik bölümde canlı bahis seçeneğini geçici olarak kapattı. Mantıkları da şu: ‘Eğer maç dönerse çok büyük para kaybederiz.’

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

“İNSANLAR BÜYÜK PARA KAYBEDİNCE SORUN YOK…”

Yani insanlar büyük para kaybettiğinde sorun yok; ama şirket kaybedebileceği noktaya yaklaştığında anında risk birimi devreye giriyor.
Yasadışı bahisle mücadelenin bir ayağı da yasal bahis sitelerinin hesap vermez tavırları ile mücadeledir!”

Canlı Skor

