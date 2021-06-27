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CANLI | Belçika-Portekiz

27.06.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda bugün Belçika ile Portekiz çeyrek final bileti için mücadele ediyor. Çeyrek final bileti almak için Estadio Olimpico de Sevilla’da mücadele edecek ekipler bu maça çok iyi hazırlandı. Son 16'da herkesin merakla beklediği maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Belçika-Portekiz

Ölüm grubundan üçüncü çıkan son şampiyon Portekiz, grup aşamasında puan kaybı yapmayan Belçika ile karşılaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun 5 golle yıldızlaştığı Portekiz şampiyonluk tahtını korumak istiyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Tielemans; T.Hazard; Lukaku, E.Hazard.

Portekiz: Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Sanches, Moutinho; B. Silva, Ronaldo, Jota.

TÜM MAÇLARINI KAZANDI

Gruptaki tüm maçlarını kazanan Belçika, bu karşılaşmalarda yedi gol atarken iki maçta kalesini gole kapattı. Fransa ve Almanya ile aynı grupta yer alan Portekiz ise attığı yedi golle son 16’ya kalan takımlar arasında en çok gol atan takımlardan biri olurken kalesinde dört gol gördü.

İLK DEV KARŞILAŞMA

Belçika ile Portekiz, büyük turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin de daha önce oynadığı 10 karşılaşmada 3'er galibiyet alındı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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Belçika Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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