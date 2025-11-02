CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu önemli maç öncesi ilk 11’ler belli olurken, taraftarlar ise maçı merakla bekliyor. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve Ne zaman? İşte maça dair tüm detaylar ve ilk 11’ler haberimizde…
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun , Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.
Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.
Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geçiren Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip oldu. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla söz konusu karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.
Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.
Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.
Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
