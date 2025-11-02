CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç önü

BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE İKİ DERBİYİ DE KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.

Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.