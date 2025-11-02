SPOR

Kapat
CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftası müthiş bir derbi maça sahne oluyor... Ligde çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takım için de 'tamam ya da devam' mücadelesi olarak görülen bu karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler netleşti. Müsabaka öncesinde son gelişmeler ve tüm detaylar burada olacak. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman? Takımların sakatlık durumları ve hepsi haberimizde...

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu önemli maç öncesi ilk 11’ler belli olurken, taraftarlar ise maçı merakla bekliyor. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve Ne zaman? İşte maça dair tüm detaylar ve ilk 11’ler haberimizde…

Maç önü

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun , Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Maç önü

EN ÇOK BERABERLİK YAŞANDI

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Maç önü

BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE İKİ DERBİYİ DE KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.

Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.

Maç önü

SERGEN YALÇIN UZUN SÜRE SONRA DERBİYE ÇIKIYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geçiren Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip oldu. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla söz konusu karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

Maç önü

BEŞİKTAŞ DA TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

Maç önü

FENERBAHÇE'DE SAKAT YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

-----

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar! "Kulübün içinden geçtiniz"Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar! "Kulübün içinden geçtiniz"
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş beşiktaş fenerbahçe derbisi beşiktaş fenerbahçe maçı fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.