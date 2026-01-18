Milli yıldızdan transfer açıklaması! ''Bu konunun burada kapatılması dileğiyle...''

Milli takımımız ve Borussia Dortmund'un orta saha oyuncularından Salih Özcan'dan transfer döneminde adının anılması üzerine açıklama geldi.

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.

Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..

Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.

Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.

Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.

Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU!

Bu sezon devre arası transfer döneminde adı sürekli Beşiktaş ile anılan Salih Özcan için son dönemde istekleri yüzünden vazgeçildiği açıklanmıştı. Haberlerin detayında Milli futbolcunun yıllık maaş olarak 3.1 milyon Euro, imza parası olarak 1.5 milyon Euro, menajerlik ücreti olarak 1.4 milyon Euro ve 3.5 yıllık da sözleşme talep ettiği bu sebepten dolayı da Beşiktaş'ın oyuncunun transferinden uzaklaştığı belirtilmişti.