Milli yıldızdan transfer açıklaması! ''Bu konunun burada kapatılması dileğiyle...''

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Salih Özcan için resmi açıklama geldi. Milli yıldız "Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum'' diyerek bir açıklama yayınladı.

Milli yıldızdan transfer açıklaması! ''Bu konunun burada kapatılması dileğiyle...''
Burak Kavuncu
Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Milli takımımız ve Borussia Dortmund'un orta saha oyuncularından Salih Özcan'dan transfer döneminde adının anılması üzerine açıklama geldi.

MİLLİ OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELDİ!

SALİH ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.

Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir..

Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.

Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.

Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.

Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU!

Bu sezon devre arası transfer döneminde adı sürekli Beşiktaş ile anılan Salih Özcan için son dönemde istekleri yüzünden vazgeçildiği açıklanmıştı. Haberlerin detayında Milli futbolcunun yıllık maaş olarak 3.1 milyon Euro, imza parası olarak 1.5 milyon Euro, menajerlik ücreti olarak 1.4 milyon Euro ve 3.5 yıllık da sözleşme talep ettiği bu sebepten dolayı da Beşiktaş'ın oyuncunun transferinden uzaklaştığı belirtilmişti.

