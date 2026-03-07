SPOR

Kapat
CANLI | Beşiktaş - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Mart 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Beşiktaş - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Mart 2026

Futbol tutkunlarının merakla beklediği derbi maçı Beşiktaş ile Galatasaray arasında 7 Mart 2026'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma, her iki takım için büyük öneme sahip.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Tüpraş Stadyumu
Hakem Ozan Ergün
Beşiktaş Beşiktaş
-
-
Galatasaray Galatasaray

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Galatasaray Galatasaray

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran'dan iddialı açıklama! "Samsunspor maçı..."Sadettin Saran'dan iddialı açıklama! "Samsunspor maçı..."
G.Saray'dan Beşiktaş'a jet yanıt! Serdal Adalı'ya seslendiG.Saray'dan Beşiktaş'a jet yanıt! Serdal Adalı'ya seslendi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.