CANLI |Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

CANLI | TARSUS İDMAN YURDU - BEŞİKTAŞ

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

5'Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Larin'in araya bıraktığı topa ceza alanı sol çaprazından Oğuzhan vurdu, kaleci Anıl topu kurtardı ancak öncesinde Oğuzhan için bayrak havadaydı.

8'KAÇTI! Oğuzhan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Larin, önünü açtı ve plase bir vuruş yaptı. Top yandan auta çıktı.

9' PENALTI! Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Güven Yalçın, son çizgiye indi ve topu çekmek isterken Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

10' ANIL KURTARDI! Güven Yalçın'ın beyaz noktadan yaptığı vuruşta Tarsus İY kalecisi Anıl Demir soluna yattı ve köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

28' GOL! Tarsus İdman Yurdu'nun çıkarken kaptırdığı topa ceza yayının üzerinden Valentin Rosier sol ayağıyla müthiş vurdu ve yerden giden top köşeden ağlarla buluştu: 1-0

32' Beşiktaş sol kanattan çok adamla etkili geldi. Ceza alanı dışında topu alan Oğuzhan şut imkanı bulamadı.

33' Tarsus İY savunmasından Mertcan'a doğru gönderilen uzun top doğrudan kaleci Ersin'e gitti.