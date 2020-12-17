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CANLI |Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.12.2020 21:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. İşte maçın canlı anlatımı...

CANLI |Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

CANLI | TARSUS İDMAN YURDU - BEŞİKTAŞ

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

5'Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Larin'in araya bıraktığı topa ceza alanı sol çaprazından Oğuzhan vurdu, kaleci Anıl topu kurtardı ancak öncesinde Oğuzhan için bayrak havadaydı.

8'KAÇTI! Oğuzhan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Larin, önünü açtı ve plase bir vuruş yaptı. Top yandan auta çıktı.

9' PENALTI! Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Güven Yalçın, son çizgiye indi ve topu çekmek isterken Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

10' ANIL KURTARDI! Güven Yalçın'ın beyaz noktadan yaptığı vuruşta Tarsus İY kalecisi Anıl Demir soluna yattı ve köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

28' GOL! Tarsus İdman Yurdu'nun çıkarken kaptırdığı topa ceza yayının üzerinden Valentin Rosier sol ayağıyla müthiş vurdu ve yerden giden top köşeden ağlarla buluştu: 1-0

32' Beşiktaş sol kanattan çok adamla etkili geldi. Ceza alanı dışında topu alan Oğuzhan şut imkanı bulamadı.

33' Tarsus İY savunmasından Mertcan'a doğru gönderilen uzun top doğrudan kaleci Ersin'e gitti.

38' GOL! Sağ kanattan ceza alanına sokulan Atakan'ın kale alanına doğru çevirdiği topa arka direkte bomboş kalan Cyle Larin dokundu: 2-0

44' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 2-0 Tarsus İdman Yurdu

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Atakan, Larin, Güven Yalçın

Tarsus İY: Anıl Demir, Onur Şirin, Alperen Pak, Abdussamed Karnuçu, İbrahim Hırçın, Suat Kaya, Şahin Şafakoğlu, Ahmet Furkan Özcan, Asım Hamzaçebi, Sefa Durmuş, Mertcan Çam

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