CANLI | Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Süper Lig 2020-2021 sezonu açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın detaylı anlatımı haberimizde...

MAÇ BAŞLADI

3' Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda yaptığı ortasını Milan Skoda ön direkte karşılayıp topu uzaklaştırıyor.

6' Braian Samudio'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dario Melnjak sol tarfta dar açıdan şutunu çekiyor Serdar Aziz'e çarpan top kornere gidiyor.

9' Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin'in ortasında Braian Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor ama ondan önce kalkan ofsayt bayrağı var.

11' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Caner Erkin'in ortasına çok iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşu gerçekleştirdi ama kaleci Gökhan başarılı.

17' Deniz Türüç'ün arapasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde öndireğe sert bir orta yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kalıyor.

25' Sağ kanattan Frey harika bir çalımla ceza sahasına girdi. Pasını ceza sahasındaki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün sert şutunu kaleci zorlukla kornere çeldi.