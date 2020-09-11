CANLI | Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Süper Lig 2020-2021 sezonu açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın detaylı anlatımı haberimizde...
3' Sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda yaptığı ortasını Milan Skoda ön direkte karşılayıp topu uzaklaştırıyor.
6' Braian Samudio'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dario Melnjak sol tarfta dar açıdan şutunu çekiyor Serdar Aziz'e çarpan top kornere gidiyor.
9' Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin'in ortasında Braian Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor ama ondan önce kalkan ofsayt bayrağı var.
11' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Caner Erkin'in ortasına çok iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşu gerçekleştirdi ama kaleci Gökhan başarılı.
17' Deniz Türüç'ün arapasında sağ kanattan hareketlenen Michael Frey ceza sahası çizgisinde öndireğe sert bir orta yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Mame Thiam'ın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kalıyor.
25' Sağ kanattan Frey harika bir çalımla ceza sahasına girdi. Pasını ceza sahasındaki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün sert şutunu kaleci zorlukla kornere çeldi.
32' Fenerbahçe, Caner Erkin'le kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
37' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Boldrin'in kaleciyle karşı karşıya şutunda Altay başarılıydı.
45+2' Çaykur Rizespor'da Samudio topla birlikte rakip ceza sahasına girdi. Topun kontrolünü iyi sağlayamayınca pozisyondan yararlanamadı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı.
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Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken
Fenerbahçe:Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey
Çaykur Rizespor:Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda
Sarı kart: Ferdi (Fenerbahçe)
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