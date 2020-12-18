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CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2020 17:49 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçında bu akşam Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'de son iki maçını farklı kazanan ve liderlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

Süper Lig'de 13. haftanın maçında Galatasaray bu akşam Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.00'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU


Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Enzo Roco, Fatih, Alparslan, Biglia, Ndao, Ramazan, Balkovec, Aatıf, Sobiech

Galatasaray: Okan, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.

GALATASARAY GERİDE KALAN 12 HAFTADA 23 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada bir haftayı bay geçen Galatasaray çıktığı 11 karşılaşmanın 7'sinde kazanan taraf olurken 2 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Kalan iki maçında ise mağlup oldu. Galatasaray puan kayıplarını 4. haftada Kasımpaşa karşısında ve 5. haftada sahasında Lider Alanyaspor karşısında yaşadı.

FATİH KARAGÜMRÜK ORTA SIRALARDA YER ALIYOR

Süper Lig'e bu sezon yükselen ekipler arasında yer alan Fatih Karagümrük lige iyi başlangıç yapan takımlar arasında yer alıyor. İlk hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçen Karagümrük ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıktan sonra iç sahada geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçti. İç sahada 4 müsakayı kazanan Fatih Karagümrük, iki müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

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