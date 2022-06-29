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CANLI: Fenerbahçe - Al-Shamal

29.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Al-Shamal ile karşı karşıya geliyor. Daha önce Shkupi ile 2-2 berabere kalan sarı - lacivertliler, FK Tirana'yı ise 4-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının başında üçüncü kez maça çıktı.

CANLI: Fenerbahçe - Al-Shamal

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, 2022/23 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Sarı - lacivertliler, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus yönetimindeki üçüncü maçında Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçına Shkupi ile çıkan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ikinci müsabakada FK Tirana'yı 4-0'la geçmişti.

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CANLI SKOR;

İLK YARI

Fenerbahçe: 1

Al-Shamal: 0

GOL: 10' BRUMA

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

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Altay; Osayi, Min-Jae, Szalai, Ferdi; Mert Hakan, Zajc; İrfan Can, Lincoln, Bruma; Samatta

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Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
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