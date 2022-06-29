CANLI: Fenerbahçe - Al-Shamal

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, 2022/23 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Sarı - lacivertliler, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus yönetimindeki üçüncü maçında Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçına Shkupi ile çıkan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ikinci müsabakada FK Tirana'yı 4-0'la geçmişti.
İLK YARI
Fenerbahçe: 1
Al-Shamal: 0
GOL: 10' BRUMA
Altay; Osayi, Min-Jae, Szalai, Ferdi; Mert Hakan, Zajc; İrfan Can, Lincoln, Bruma; Samatta
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