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CANLI | Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısı düzenliyor

03.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde imza töreni düzenleniyor.

CANLI | Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısı düzenliyor

Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısı düzenliyor. Canlı aktarıyoruz...

"BU KARAR NİSAN AYINDA FİLİZLENEN BİR KARAR OLMADI"

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Ali Koç: "Tüm taraftarlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Burada değerli bir konu için bulunuyoruz. Ben bugün az konuşacağım. Hocamız kendisi konuşsun ve size kendisini tanıtsın istiyoruz. Bu karar Nisan ayında filizlenen bir karar olmadı. Sezon istediğimiz noktada bitiremedik. Hedeflerimizden uzak kaldık. İsmail hocaya teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü kongre üyelerimizin önünde edeceğiz. Orada duygu ve düşüncelerimizi size aktaracağım. Geldiğimiz nokta itibarıyla Aralık ayı sonunda imkanlarımızın elverdiği çerçevede A Plus, dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail hoca ile de bu durumu konuşmuştuk.

"HOCAMIZ PRAG MAÇINDAN İTİBAREN TAKIMIMIZI İZLEMEYE BAŞLAMIŞ"

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Ali Koç: "İsmail hoca da Jesus ile birlikte çalışabilirdi. Jesus ile ilk görüştüğümüzde futbol konuşmak bile istemiyordu. Ama işte futbol bu, yollar değişebiliyor. Nisan ayında Jesus ile görüşmelerimiz daha da arttı. Bugün geldiğimiz noktada eski yöneticimiz Emre Can'ın da büyük katkıları oldu. Sık sık oğluyla Portekiz'e gidip geldiler. Mayıs ayının başlarına doğru daha da somutlaşmaya başladı. Meğerse hocamız Prag maçından itibaren takımımızı izlemeye başlamış. Biz bunlardan sonradan haberdar olduk. "

"BİR TÜRK TAKIMININ GETİREBİLECEĞİ EN ÜST SEVİYE HOCAYI GETİRDİK!"

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Ali Koç: "Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirdik. Dünya çapında bir teknik direktör getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hocamız tesisleri gezdi ve çok enterasan geri bildirimleri oldu. En büyük kulüplerden bile daha iyi tesislerimizin olduğunu söyledi."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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