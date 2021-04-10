CANLI | Galatasaray Fatih Karagümrük maçı nasıl canlı izlenir?

Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala'nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

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Maçta Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Arda Turan'ın da sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Corona virüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın durumları ise yapılacak son testlerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Maç Günü ????⚫️

⏰ 19.00

???? Galatasaray

???? Türk Telekom Stadyumu

???? beIN SPORTS #EfsaneyeTanıkOl #KaragümrükGeldi pic.twitter.com/Ddd2lBWGYc — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 9, 2021

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.



