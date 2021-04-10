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CANLI | Galatasaray Fatih Karagümrük maçı nasıl canlı izlenir?

10.04.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Taraftarlar bu maçı canlı izlemek için canlı yayın arıyor. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

CANLI | Galatasaray Fatih Karagümrük maçı nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Fatih Karagümrük canlı izle... Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Futbolseverler bu kritik mücadeleyi canlı izlemek için canlı yayın arayışı içinde. beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı Mynet.com'da. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

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GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı izlemek için beIN ya da beIN Connect'e üye olmak gerekiyor. Bu önemli mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak.

TERİM VE DAVALA CEZALI

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala'nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek.

Maçta Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

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GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Arda Turan'ın da sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Corona virüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın durumları ise yapılacak son testlerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ilk yarıyı izledim rezil bir Galatasaray seyrettim.bu merkeplerin aldığı paralara yazık Taraftar destek vermeyin bu merkeplere . Karagümrük maçı alır Fatih terim ve yönetim istifa etmeli. Fatihin yerine Yılmaz vural gelsin.olumlu bir hareket yok doldur boşialt.Bizim mahalle takımı kurtuluş spor bu cimbomu yener.Galatasaray taraftarı bırakın bu rezil takımı.Beşiktaş şampiyon olur bu kesin Fener ikinci olur cimbom böyle giderse düşmemek için mücadele eder.2 ci yarı başlamak üzare maç sonu tekrar yazılarım olacak.
gs acaba çıkışı bulmusmudur

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